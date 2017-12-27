سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن ضريبة القيمة المضافة في الدولة والبالغة 5% تعد الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، وبذلك لن يكون لها تأثير في مكانة الدولة وتنافسيتها، بل ستدعم الارتقاء بالخدمات، وتطوير مشاريع البنية التحتية والنمو الاقتصادي، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية، موضحة أنه من المتوقع، وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، أن ترتفع تكلفة المعيشة في دولة الإمارات بنسبة بسيطة تصل إلى 1.4%.

وقال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأعضاء بالغرفة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة أمس، إن ضريبة القيمة المضافة ستسهم بدور رئيس ومهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بخفض الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث ستسهم في دفع عجلة التنمية، عبر توفير مصادر دخل إضافية للتوسع في مشروعات البنية التحتية.

وتهدف الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع كليات التقنية العليا – مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، حول سبل إدارة التأثير الناجح والفعّال لضريبة القيمة المضافة في مجالات العمل المختلفة، إلى استعراض اللوائح المنظمة لضريبة القيمة المضافة التي سيجري تطبيقها في مطلع العام 2018 لتقييم أثرها على كل من مجالات المحاسبة ونظم المعلومات وشروط التعاقد وتدريب الموظفين.

وقال المرزوقي: تفيد دراسات متعددة أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر في مكانة الدولة وتنافسيتها، لأن نسبة الضريبة المعتمدة في الإمارات هي الأقل عالمياً، كما ستسهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير».