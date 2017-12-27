«كهرباء أبوظبي» تنجح في التجربة الثانية لتشغيل محطة بسواعد إماراتية

أبوظبي (وام)

نجحت شركة المرفأ للطاقة التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتطبيق التجربة الثانية لتشغيل محطاتها بسواعد إماراتية بالكامل خلال فترة تقل عن ستة أشهر، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة الرشيدة بشأن تمكين أبناء الدولة وإشراكهم في القيام بمهام حيوية في تنفيذ أعمال الشركات، وتشغيل المحطات.

تم خلال التجربة الأولى تأهيل عدد من طلبة من كليات التقنية العليا للقيام بتشغيل المحطة ذاتياً ودون الاعتماد على مشغلي الشركة بدءاً من استقبال طلب التشغيل من مركز التحكم وعمل الإجراءات التحضيرية لتشغيل الوحدات والانتهاء بربطها بالشبكة وتزويد المناطق المختلفة بالطاقة إلى أن يتم استقبال تعليمات مركز التحكم بإيقاف تلك الوحدات وإخراجها من الشبكة، فيما تم خلال التجربة الثانية تكرار عملية التشغيل كاملة من قبل أربع طالبات وطالب من طلبة جامعة الإمارات الذين يخضعون لبرنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر في شركة المرفأ للطاقة.

وأعرب الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة عن تقديره للطلبة المتدربين من أبناء الدولة وحرصهم على تعزيز مهاراتهم وإتقانهم لمهام العمل مدركين الواجب الملقى على عاتقهم تجاه دولتهم التي تبذل كل جهدها لتمكين أبنائها وتأهيلهم.

ومن جانبه أشار المهندس عارف حسن عبدالله مدير عام شركة المرفأ للطاقة بأنه بعد نجاح التجربة الثانية لتشغيل المحطات بسواعد إماراتية بالكامل فإن المجال أصبح متاحاً للتوسع بالتجربة، لنتمكن في القريب العاجل من الاعتماد على أبناء الدولة من الكوادر الفنية المؤهلة في تشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة في الإمارة، مؤكداً أهمية هذه التجربة في إثبات جدارة أبناء الدولة من طلبة الجامعات والكليات في استيعاب نظم التشغيل بالمحطة بحرفية وإتقان، خلال فترة وجيزة جداً لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

وقال إن ذلك يأتي في إطار خطة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الهادفة إلى توطين الوظائف الفنية والحيوية في المحطات التابعة لها من خلال تأهيل أبناء الدولة وتعزيز كفاءاتهم، حيث شارك عدد من طلبة كليات التقنية العليا في دورة تدريبية صيفية في محطة العين التابعة لشركة المرفأ للطاقة، وقد استطاع الطلبة خلال فترة التدريب الحصول على كل المهارات الفنية اللازمة لتفكيك وتركيب وتشغيل ووقف التوربينات ورفع سرعتها، بالإضافة إلى تمكنهم من ربط التوربين بالشبكة الرئيسة وإعادة تشغيلها حيث تدعو الحاجة، والربط بمركز التحكم، وإتقان كل المهارات الفنية اللازمة لذلك.

وفي السياق نفسه عبَّر الطلبةُ المتدربون عن فرحتهم بقدرتهم على إنجاز كل أعمال التشغيل المطلوبة منهم خلال فترة قصيرة من التدريب، وتقدموا بالشكر إلى شركة المرفأ للطاقة لجهودها في تدريبهم وتأهيلهم.