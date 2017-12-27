«كهرباء أبوظبي» تنجح في التجربة الثانية لتشغيل محطة بسواعد إماراتية

أبوظبي (وام)
نجحت شركة المرفأ للطاقة التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتطبيق التجربة الثانية لتشغيل محطاتها بسواعد إماراتية بالكامل خلال فترة تقل عن ستة أشهر، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة الرشيدة بشأن تمكين أبناء الدولة وإشراكهم في القيام بمهام حيوية في تنفيذ أعمال الشركات، وتشغيل المحطات.
تم خلال التجربة الأولى تأهيل عدد من طلبة من كليات التقنية العليا للقيام بتشغيل المحطة ذاتياً ودون الاعتماد على مشغلي الشركة بدءاً من استقبال طلب التشغيل من مركز التحكم وعمل الإجراءات التحضيرية لتشغيل الوحدات والانتهاء بربطها بالشبكة وتزويد المناطق المختلفة بالطاقة إلى أن يتم استقبال تعليمات مركز التحكم بإيقاف تلك الوحدات وإخراجها من الشبكة، فيما تم خلال التجربة الثانية تكرار عملية التشغيل كاملة من قبل أربع طالبات وطالب من طلبة جامعة الإمارات الذين يخضعون لبرنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر في شركة المرفأ للطاقة.
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ومن جانبه أشار المهندس عارف حسن عبدالله مدير عام شركة المرفأ للطاقة بأنه بعد نجاح التجربة الثانية لتشغيل المحطات بسواعد إماراتية بالكامل فإن المجال أصبح متاحاً للتوسع بالتجربة، لنتمكن في القريب العاجل من الاعتماد على أبناء الدولة من الكوادر الفنية المؤهلة في تشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة في الإمارة، مؤكداً أهمية هذه التجربة في إثبات جدارة أبناء الدولة من طلبة الجامعات والكليات في استيعاب نظم التشغيل بالمحطة بحرفية وإتقان، خلال فترة وجيزة جداً لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
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وفي السياق نفسه عبَّر الطلبةُ المتدربون عن فرحتهم بقدرتهم على إنجاز كل أعمال التشغيل المطلوبة منهم خلال فترة قصيرة من التدريب، وتقدموا بالشكر إلى شركة المرفأ للطاقة لجهودها في تدريبهم وتأهيلهم.