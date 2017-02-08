عبد الملك: «2020 -2024» الانتخابية تنطلق من نظم الاتحادات

معتصم عبدالله(دبي)

كشف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن الدورة الانتخابية الجديدة للاتحادات الرياضية 2020- 2024 ستنطلق من قواعد النظم الأساسية المعتمدة لكل اتحاد منتخب على حدة، بدلاً من الاعتماد على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الخاصة بالهيئة، والتي تُدار من خلالها كل الجهات العاملة في رعاية الشباب والرياضة بالدولة، بما في ذلك الاتحادات والروابط.

وقال: هيكلية منظومة الحركة الرياضية مبنية على تشريعات محددة تشمل مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة والجهات العاملة، بجانب اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والمنبثقة من المرسوم، علاوةً على النظام المالي الموحد.

وأضاف: حان الوقت لتقوم الاتحادات بإدارة نشاطها وفق لوائح من اعتماد جمعياتها العمومية، وتكون متوافقة مع نظام الاتحاد الدولي في مجال كل لعبة على حدة، بجانب مواءمتها مع الميثاق الأولمبي، وأن تكون متوافقة أيضاً مع التشريعات المنظمة للحركة الرياضية في الدولة»، لافتاً إلى أن الساحة اكتسبت الكثير من الخبرات على مدار الأعوام الـ45 الماضية منذ تأسيس الاتحاد مما يساعد على توفير الاستقلالية المطلوبة في ظل المتغيرات الدولية التي تلزم الحكومة الابتعاد عن إدارة الرياضة بشكل مباشر، وعدم قبول التدخل الحكومي من قبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية.

ولفت عبدالملك إلى أن السعي لتفادي اعتراضات الاتحادات الدولية أو اللجان الأولمبية تجاه تشكيل أو انتخاب أي اتحاد محلي يستلزم اعتماد الاتحادات المعنية على نفسها في الحاكمية إلى لوائح نظمها الأساسية الخاصة بها درءاً لشبهات التدخل الحكومي، منوهاً إلى أن لوائح النظام الأساسي في كل اتحاد ستُضع بالتنسيق مع الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية.