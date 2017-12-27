مهرجان ليوا يدشن نسخته الجديدة بـ «الاستعراض الحر»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم منافسات مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2018 بإقامة فئة الاستعراض الحر للسيارات في تصفياتها الأولى بمشاركة مجموعة كبيرة جداً من المحترفين والمغامرين ومحبي وعشاق هذه الرياضة.

ووصل عدد المسجلين في فئات الاستعراض الحر إلى أكثر من تسعين متسابقاً، ومن المتوقع أن يزيد العدد، خاصة أن باب التسجيل يقفل اليوم صباحاً قبل انطلاق المنافسة، وتوقعت اللجنة المنظمة أن يصل إلى أكثر من مئة سيارة.

ويأمل المشاركون الوصول إلى المرحلة الختامية والتصفية الأخيرة غداً من الاستعراض الحر، خاصة مع الشروط والقوانين التي وضعتها اللجنة المنظمة من أجل المتسابقين، لكي يحققوا أفضل نسب من خلال اختيارات اللجنة التحكيمية الخاصة بالمهرجان وفي سبيل الوصول إلى الأداء الأفضل، ومن المقرر أن يقوم كل متسابق بأداء عدد من الحركات المطلوبة للوصول إلى الدرجات العالية لدى اللجنة. وفي قاموس الاستعراض هناك ثلاثة مسميات هي العقدة، الخبة والسيطرة، أما العقدة فهي دوران حول المحور 360 درجة، والعكسية تعني أن تسير السيارة بخط مستقيم، ثم تغير من خط سيرها مرة واحدة، فيما عني الخبة رجوع السيارة للخلف ثم الانعطاف مرة واحدة، بالإضافة إلى حركة السيطرة، وكلها حركات كفيلة بأن تلهب حماس الجمهور المتابع، وتشبع عطش الشباب لمثل هذه الحركات الاستعراضية في الإطار المناسب والصياغة التي تتماشى مع الارتقاء بهذه الرياضة لمستوى الاحترافية.

وتعد العناصر الثلاثة السابقة أساسية للمتسابقين من أجل تسجيل أرقام عالية لدى الحكام والقدرة على التأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة، كما اعتمدت اللجنة المنظمة لمنافسات الاستعراض اليوم نظام الحساسات عند دخول كل سيارة بحيث تشتعل الأضواء تلقائياً لدى دخول المتسابق، ويعطى ثلاث دقائق من أجل القيام بأفضل ما لديه، حيث كان اشتعال الضوء الأخضر هو بداية الاستعراض، ثم الضوء الأحمر انتهاء الفقرة المخصصة للمتسابق.