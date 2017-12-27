«دولية» العين لقفز الحواجز تنطلق اليوم

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، تنطلق اليوم على الميدان الرملي بنادي العين للفروسية والرماية والجولف فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتعتبر البطولة جولة تأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز 2018 وبطولة العالم.

يترأس البطولة محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ويدير الحدث مجدي الخولي، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالنادي، وتجرى فعالياتها على مدى ثلاثة أيام تبدأ صباح اليوم وتختتم مساء السبت. وتشتمل البطولة «ثلاثة نجوم»، على ستة أشواط بواقع منافستين منها في كل يوم، وتتنوع مواصفات الأشواط من جولة ومرحلتين وجولة مع تمايز، ومساراتها مصممة بحواجز ارتفاعاتها 130 سم في الشوط الأول، وصولاً إلى الارتفاع 140 ـ 160 سم في شوط الجائزة الكبرى من جولتين وهو الارتفاع الأعلى في رياضة القفز أولمبياً وعالمياً. ويبلغ مجموع جوائز بطولة العين 790 ألف درهم، ويتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة وتشتمل على ستة أشواط بواقع شوطين في كل يوم، ومساراتها مصممة بحواجز ارتفاعاتها بين 120 سم في شوطها الأول، وصولاً إلى الارتفاع 140 سم في شوط جائزتها الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، ومجموع جوائزها 120 ألف درهم.

ويشارك في البطولتين فرسان وفارسات من ثلاثين دولة خليجية وعربية وغيرها من دول العالم. ويقام الحدث الرياضي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي، وشركة لونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز الراعي الماسي، أواسيس ليفينج الراعي الإعلامي، وبدعم من شركة كوكا كولا، مستشفى إن إم سي التخصصي - العين ومستشفى يونيفرسال أجنحة العافية - العين، وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيّمة لجمهور البطولة عبارة عن تذاكر سفر يجرى السحب عليها بوساطة كوبونات سيتم توزيعها على الجمهور مجاناً.

يذكر أن بطولة العين الدولية لقفز الحواجز كانت تتضمن جولة ختام الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والإعلان عن أسماء ثلاثة فرسان فائزين للمشاركة في كأس العالم من دول المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وفي الموسم الحالي تفتتح بها أولى الجولات التأهيلية الأربع بالإمارات.