رئيس الأركان الكويتي ينجو من حادث تحطم مروحيته في بنغلادش

الكويت (وكالات)

أكدت وزارة الدفاع الكويتية أمس، سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن، محمد الخضر، والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقلهم لحادث خلال زيارة رسمية لجمهورية بنغلادش. وقالت الوزارة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن المروحية التي تقل رئيس الأركان والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلادش تعرضت لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها في غير الموقع المخصص لها، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشددت الوزارة على أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وقد تم التأكد من سلامة الجميع، مضيفة أن رئيس الأركان اتصل بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر الأحمد الصباح، وكذلك بنائب رئيس الأركان الفريق الركن، عبد الله نواف الصباح، مؤكدا سلامة الجميع. وكان رئيس الأركان والوفد المرافق له غادروا الكويت صباح الاثنين في زيارة رسمية إلى بنغلادش.