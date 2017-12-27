اختتام كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

اختتمت في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي، منافسات كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو السابعة التي أقيمت تحت رعاية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وشهد حفل الختام اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة وعدد من كبار الضباط.

وتأتي البطولة، التي أقيمت على مدار يومين وتضمنت منافسات في الحزام الأزرق لجميع الأوزان، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على جعل القوات المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة القتالية من خلال الدعم والرعاية المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للأنشطة الرياضية بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى وبث روح التنافس من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتوج اللواء الركن سالم بن غافان الجابري اللاعبين والوحدات الفائزة بالبطولة.. حيث حصل أحمد النعيمي على المركز الأول في وزن 58 كجم وسعيد الخالص ثانيا وفارس طيب ثالثا وعبدالعزيز الشامسي رابعا.. بينما فاز بالمركز الأول في وزن 62 كجم أيوب السرواشي وجاء ثانيا خلفان البلوشي، ونال عبدالله البرغوثي المركز الأول في وزن 69 كجم وحل حسين الأميري ثانيا تلاه عيسى العرياني ثالثا ثم محمد المحمودي رابعا.