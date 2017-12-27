ليلى المرزوقي.. خطى واثقة

دبي (الاتحاد)

تمضي الفارسة الموهوبة، ليلى محمد عبيد المرزوقي، بخطى حثيثة واثقة لتكتب اسمها بمداد من نور في رياضة سباقات القدرة والتحمل، التي تتميز من اسمها بأنها رياضة شاقة تحتاج مع الصبر والقوة وإلى الهدوء والتركيز وسرعة اتخاذ القرار.

واستطاعت الفارسة ليلى المرزوقي عبر أدائها القوي أن تضع بصمتها بلقب سباق كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، أول سباقات الإسطبلات الخاصة، مواصلة لأدائها الرائع وتألقها في الموسم الماضي.

وحققت المرزوقي الفوز بأول نسخة في سباق الإسطبلات الخاصة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الموسم الماضي، وعادت الفارسة المتألقة على صهوة نفس الجواد لتحقق المركز الثالث في مهرجان سمو ولي عهد دبي.

كما نالت المركز الثالث في سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 100 كيلومتر في ختام سباقات الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، على صهوة «إي آر بالثازار».

وقالت الفارسة ليلى المرزوقي، إن الجواد «مومنتم دابليو آر»، من أفضل الخيول التي تعاملت معها، وتعتبر أن الفضل يعود إليه في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، حيث صعدت عبره إلى منصة التتويج مرتين الموسم الماضي بعد أن خلقت معه ثنائية لا تقهر.

ووصفت الفارسة أداء الجواد بالقوي لأنه على حسب تعبيرها استطاع السيطرة على السباق خاصة المرحلة الأخيرة التي كانت هي الأصعب ضمن مراحل السباق الثلاث.