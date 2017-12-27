ليلى المرزوقي.. خطى واثقة

دبي (الاتحاد)
تمضي الفارسة الموهوبة، ليلى محمد عبيد المرزوقي، بخطى حثيثة واثقة لتكتب اسمها بمداد من نور في رياضة سباقات القدرة والتحمل، التي تتميز من اسمها بأنها رياضة شاقة تحتاج مع الصبر والقوة وإلى الهدوء والتركيز وسرعة اتخاذ القرار.
واستطاعت الفارسة ليلى المرزوقي عبر أدائها القوي أن تضع بصمتها بلقب سباق كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، أول سباقات الإسطبلات الخاصة، مواصلة لأدائها الرائع وتألقها في الموسم الماضي.
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كما نالت المركز الثالث في سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 100 كيلومتر في ختام سباقات الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، على صهوة «إي آر بالثازار».
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ووصفت الفارسة أداء الجواد بالقوي لأنه على حسب تعبيرها استطاع السيطرة على السباق خاصة المرحلة الأخيرة التي كانت هي الأصعب ضمن مراحل السباق الثلاث.