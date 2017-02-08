«الشارقة الرياضي» يطلق برنامج تمكين القيادات

أسامة أحمد (الشارقة)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي مساء أمس الأول برنامج تمكين القيادات الرياضي لمدة عامين خلال ملتقى القيادات الرياضية، وتتمثل رؤية البرنامج الوصول إلى قطاع رياضي أمثل بكوادر مؤهلة ورسالته هي تطوير الموارد البشرية بهدف تطوير القطاع الرياضي في الشارقة، وفق أهداف تتمثل في استقطاب وتبني الكفاءات ودعم المؤسسات الرياضية بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل منتسبي المنظومة الرياضية بمستوى احترافي يسهم بالارتقاء الرياضي وإعداد منهج علمي متكامل للكفاءات الرياضية وربط المخرجات التدريبية بالاحتياجات الفعلية للقطاع الرياضي. والمستهدفون من البرنامج هم أعضاء مجالس إدارات الأندية والمتطوعون من الإداريين والمدربين والإدارات التنفيذية.

وتحمل المرحلة الأولى من البرنامج اسم دورات التحسين ومدتها 16 ساعة وتنطلق في العام الحالي وتحمل الثانية اسم دورات التمكين ومدتها 24 ساعة والثالثة دورات التعزيز ومدتها 32 ساعة وتقام خلال عامي 2017-2018.

حضر الملتقى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم رئيس مجلس إدارة نادي الشعب، والشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعدد من الشيوخ وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة وعبدالعزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق للمجلس ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد المعاقين وعدد من المسؤولين وقيادات العمل الرياضي بالإمارة.

ووجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على ما يقدمونه من دعم ورعاية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الرياضي في الإمارة.