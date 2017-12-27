سواحل الإمارات.. شريان الحضارات

خالد المنصور

الوقوف على أهمية سواحل الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحضاري والإنساني الكبير، والمكانة السامية التي تبوأتها على الصعيد العربي عموماً، والصعيد المحلي والخليجي خصوصاً، يتطلب أولاً الإحاطة بالمعلومات الأساسية عنها من حيث الموقع والتموضع والامتداد، للولوج بعد ذلك في العمق الحضاري والدور الوجداني والإنساني الكبير لها بشكل عام، ولسواحلها على وجه الخصوص.

دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية، وفي جنوب غرب قارة آسيا، وهي تطلّ على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي، وتتمتع بموقع استراتيجي مميز، حيث تشرف على عدة اتجاهات ومحاور، فمن جهة الغرب لها حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية، أما في الجنوب الشرقي، فلها حدود مشتركة مع سلطنة عُمان.

الدور الحضاري التاريخي

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة المعاصرة جزءاً من الإقليم الذي عرف تاريخياً باسم سلطنة عُمان، وذكره كثير من المؤرخين والكتّاب العرب وغيرهم، والذي يشمل حالياً سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يدل بوضوح على أصالتها وعمقها التاريخي والحضاري، فهي بحق أهلٌ لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،: «لسنا أمّةً طارئةً على التاريخ»، وهذه المقولة لسموّه، تستند إلى تاريخ عريق وحضارة متجذرة، حيث أكّدت الأبحاث والدراسات أن تاريخ الحياة البشرية في الإمارات يمتد إلى ما يقرب من سبعة آلاف سنة، وفقاً لما أكّدته التنقيبات الأثرية التي بدأت في الدولة منذ حقبة الخمسينيات.

وتنقسم الحقب التاريخية التي مرّت بها الإمارات، إلى حضارة ما قبل التاريخ، وحضارة العصر الحجري المتأخر، وحضارة العصر البرونزي، إضافة إلى حضارة العصر الحديدي. حيث بدأت التنقيبات الأثرية في الدولة باكتشاف مقابر أم النار، وهي جزيرة صغيرة خارج أبوظبي، التي أكدت على العمق الحضاري والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فلقد أظهرت هذه المكتشفات وغيرها من أعمال التنقيب في السواحل والشواطئ الإماراتية عظم الإرث الحضاري والأثري والتاريخي المتنوّع الذي احتضنته، وهو ما يعكس التنوع الثقافي الكبير والحضارات القديمة المتعددة التي سادت وازدهرت في هذه المنطقة، والتي تمتد حقبتها الزمنية من العصر الحجري الحديث أو المتأخر: (6000 ق.م - 3500 ق.م)، حيث تم العثور على أول دليل يثبت وجود حياة بشرية وحضارية، من خلال العثور على مستوطنة سكانية فيها، إضافة إلى اكتشاف آثار حضارية لجماعات بدوية كانت تعيش على الصيد وجمع النباتات، إضافة إلى المقابر الجماعية المتنوعة التي تم العثور عليها في جبل «البحيص في الشارقة، إلى جانب الأدوات، ورؤوس الحراب في جزيرتَي «دلما» و«مروح» في إمارة أبوظبي. ومما يدل على الإرث الحضاري فيها وفي السواحل على وجه الخصوص، وجود الأواني الفخارية المتنوعة الأشكال والأحجام، وخصوصاً في الشارقة، وأم القيوين ورأس الخيمة، وأبوظبي. ويُعتقد أن آثاراً من هذا النوع تعود إلى ما كان يسمّى بـ«فترة العُبيد». التي تعدّ جزءاً من العصر الحجري المتأخر، وحتى العصر الحديدي: (1300 ق.م - 300 ق.م).