القادسية .. «قلعة الأبطال»

الكويت (الاتحاد)

في فبراير من عام 1973 لم ينجح أحد في الصمود أمام عاصفة سانتوس البرازيلي في المنطقة العربية بقيادة بيليه، ورفعت أقوى الفرق والمنتخبات الراية البيضاء، هناك من خسر بالسبعة مثل منتخب البحرين، وهناك من خسر بالخمسة مثل الأهلي المصري، وأيضاً هناك من خسر بالأربعة مثل النصر الإماراتي.

ولكن هنا في مصنع النجوم .. وقلعة الإنجازات كان الموعد مع التاريخ،

التعادل الوحيد لفريق بيليه خلال جولته في 7 دول عربية كان أمام القادسية في 12 فبراير 1973.

44 عاماً مرت على المباراة التاريخية، ولا يزال الجيل الأول، يذكر تفاصيل المواجهة، وكيف أبدع جاسم يعقوب أمام بيليه، على ملعب ثانوية الشويخ، فقد احتشد الجمهور الكويتي في الملعب لرؤية «الجوهرة» بيليه الذي سجل أول هدف، إلا أن جاسم يعقوب لم ينتظر كثيراً، وفي الدقيقة 30، رفع عبدالله العيسى كرة إلى «المرعب» جاسم يعقوب وضعها بقدمه اليمنى داخل شباك النادي البرازيلي لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. وكان عنوان القبس الكويتية: «جاسم يعقوب بيليه القادسية سجل التعادل». ولا يزل الجمهور «القدساوي» يفتخر أن الجوهرة السوداء بيليه مر من هنا، والمرعب جاسم يعقوب أسطورة الكرة الكويتية ودورات الخليج خرج أيضاً من هنا. جاسم يعقوب كتب التاريخ مع جيل من ذهب، يضم عبدالله العيسى، وعبد الحميد الشطي، وعبد الله العصفور، وفهد العيسى، وسلطان يعقوب، وفاروق إبراهيم.