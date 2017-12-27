بورصة قطر تواصل الانهيار

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 8501.03 نقطة، خاسراً 68.55 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 471.1 مليار ريال، مقابل 473.4 مليار ريال بجلسة أمس، متراجعة 0.5%. وتراجعت السيولة أمس إلى 184.41 مليون ريال مقابل 192.52 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 13.89 مليون سهم، مقارنة بـ 14.38مليون سهم بجلسة الاثنين.

وتراجع بالمؤشر 6 قطاعات أبرزها العقارات بـ 1.05%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا قطر بـ 2.24%. وهبط الصناعة 0.65%، لتراجع 6 أسهم تصدرها التحويلية بـ 2.31%، كما تراجع البنوك 0.56%، متأثرًا بانخفاض 9 أسهم تقدمها الإجارة القابضة بـ 2.43%. وعلى الجانب الآخر ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ 0.50%، لنمو سهمي العامة والخليج التكافلي بنسبة 3.92%، و1.63% على التوالي. وتصدر سهم فودافون قطر التراجعات بـ 3.04%، بينما جاء سهم الأهلي على رأس القائمة الخضراء بـ 9.99%. وبالنسبة لأنشط الأسهم تداولًا، فقد تصدر سهم الأول المرتفع 3.44% النشاط على كافة المستويات بحجم بلغ 4.2 مليون سهم، سيولة بقيمة 28.1 مليون ريال.