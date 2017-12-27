شباك منتخبنا عذراء 274 دقيقة في «الخليجية»



تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 الكويت (الاتحاد) حافظ «الأبيض» على نظافة شباكه للمباراة الثانية، في النسخة الحالية، من كأس الخليج المقامة حالياً بالكويت، بعد تعادله سلبياً مع المنتخب السعودي مساء أمس الأول، ومن قبل الفوز على المنتخب العُماني بهدف نظيف، وهذه المباراة الثالثة على التوالي في كأس الخليج التي لا يدخل فيها أي هدف مرمى منتخبنا الوطني، حيث كانت آخر مباراة في النسخة الماضية التي أقيمت بالرياض، هي مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب عُمان، وانتهت بفوز «الأبيض» بهدف نظيف. وكان آخر هدف تم تسجيله في شباك المنتخب الوطني، خلال مباراة الدور نصف النهائي للنسخة الماضية أمام المنتخب السعودي، وجاء في الدقيقة 86، عن طريق اللاعب السعودي سالم الدوسري، وبالتالي تواصلت نظافة شباك منتخب الإمارات منذ تلك الدقيقة، وحتى نهاية مباراة أمس الأول، ليصل المجموع إلى 274 دقيقة خالية من الأهداف في مرمى منتخبنا الوطني.