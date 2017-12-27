فليطح: النجاح الجماهيري مستمر رغم خروج الكويت

الكويت (الاتحاد)

أكد الدكتور حمود فليطح مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتي، على خلفية زيارته التفقدية للمركز الإعلامي الرئيسي في فندق شيراتون الكويت، بصحبة سطام السهلي مدير اللجنة الإعلامية في البطولة، على ثقته الكبيرة بالجمهور الكويتي لإنجاح البطولة رغم خروج الأزرق من الدور التمهيدي بعد الخسارة أمام السعودية، وقال: أثق في الجماهير الكويتية العاشقة لكرة القدم والتي انتظرت رفع الإيقاف لأكثر من عامين ورغبتها في إنجاح البطولة، بالحضور في جميع المباريات، خصوصاً أنها ضربت كل الأرقام القياسية في الحضور.

وأضاف: ما شاهدناه كان ملحمة جماهيرية كبيرة من شأنها أن تعطينا الأمل في أن تعود الكرة الكويتية إلى مستواها السابق، ونعد الجميع بأن تكون بطولة الخليج المقبلة نقطة الانطلاقة من جديد للكرة الكويتية، حيث ستتعافى بشكل كامل. وأعرب حمود فليطح عن ثقته بأن البطولة ستحقق النجاح التام من كل النواحي. بسبب رغبة الجميع في دول الخليج في إنجاحها.

وأكد فليطح أن الكويت لن تكتفي بتنظيم هذه البطولة، بل سيعود النشاط الرياضي الشرعي بالكامل، بعد سنوات من هيمنة الفكر الذي ساهم في ابتعاد الكويت عن دورها الرياضي المهم في المنطقة.

وحول خروج الكويت من البطولة أشار فليطح إلى أن اللاعبين لم يقصروا في تقديم الجهد والعطاء الممكن، بعد فترة الإيقاف، وكل العناصر اجتهدت من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في البطولة، لكن الخروج ليس نهاية المطاف، وستعود الكرة الكويتية أقوى من السابق.