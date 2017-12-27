بريانكا شوبرا: النساء يتعرضن لمضايقات بسبب طموحهن

نيودلهي (د ب أ)

قالت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، إنها تعتقد أن الكثير لا يدركون معنى الحركة النسوية. وأشارت بريانكا (35 عاماً)، إلى أنه يتم إجراء الكثير من الأحاديث حول تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، ولكن مع قليل من الفعل، وأضافت في حوار مع وكالة بريس تراست أوف إنديا: «هناك حركة نسوية ولكنها اسمية، علينا أن نعمل أكثر لتنميتها».

وقالت بريانكا: «أعتقد أن الكثيرين ما زالوا لا يفهمون المعنى الحقيقي لمناصرة المرأة»، وأشارت إلى أن مناصرة المرأة بالنسبة لها يعنى حصول النساء على فرص مساوية لما يحصل عليها الرجال.

وأوضحت بريانكا أنها تشعر بالضيق لتعرض الفتيات للمضايقة بسبب طموحهن، وقالت إن تمكين المرأة يعني إعطاءها الحرية للتعبير عن نفسها من دون خوف.

ويذكر أن بريانكا حازت لقب ملكة جمال العالم عام 2000، وتمكنت من تحقيق نجاحات في السينما الهندية، ومن أبرز أفلامها «ماري كوم» و«بارفي».

وتحولت بريانكا مؤخراً إلى هوليوود، حيث قامت ببطولة مسلسل «كوانتكوا»، وفازت عنه بجائزتي بيبول تشويس.