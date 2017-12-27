موسكو تعلن إنتاج صواريخ أسرع من الصوت 8 مرات

موسكو، لندن (وام ووكالات)
أعلن مجمع الصناعات الحربية الروسي عن تصميم وإنتاج صاروخ أسرع من الصوت بثماني مرات أطلق عليه تسمية «تسيركون»، وقال رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن أليكسي رحمانوف إن قيادة الأسطول الروسي قررت تسليح سفينة «الأميرال ناخيموف» الذرية بصواريخ «تسيركون» الحديثة التي تتميز بعدم حاجتها إلى منصات خاصة وجديدة للإطلاق، حيث يمكن إطلاقها من نفس منصات صواريخ «كاليبر» و«أونيكس» المجنحة القابلة للتركيب على السفن والقاذفات، مما يقلل من كلفة إنتاجه إضافة إلى فاعليته المؤثرة ودقة إصابة الهدف.
وقام سلاح الصواريخ الاستراتيجية الروسية بإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «توبول». وقالت وزارة الدفاع إن إطلاق الصاروخ جرى في ميدان الرماية «كابوستين يار» الواقع في مقاطعة أستراخان جنوب روسيا، وأن الهدف من الإطلاق التجريبي هو اختبار التجهيزات المتطورة المخصصة للصواريخ العابرة للقارات، وأنه تم الحصول على المعطيات الاختبارية التي يمكن استخدامها لإنشاء وسائل فعالة مخصصة لاختراق الدفاع الجوي المعادي ولإمداد مجموعة الصواريخ الباليستية الروسية بها.
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