جولف «جاري بلاير».. رسالة إنسانية في عام الخير

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة «جاري بلاير» الخيرية للجولف التي أقيمت برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، نجاحات كبيرة، وسط مشاركة واسعة لنخبة من أفضل الرياضيين العالميين، وتميزاً كبيراً في مواصلة رسالتها الإنسانية بجمعها مبالغ مالية جديدة لدعم الأعمال الخيرية، لتكون جولة أبوظبي فاتحة المحطات العالمية الست لعام 2017 لبطولة جاري بلاير الخيرية، والتي ساهمت في جمع مبلغ 227 مليون درهم، وتم تخصيصها للأعمال الخيرية لمصلحة الفقراء والمحتاجين حول دول العالم المختلفة.

وشهدت البطولة التي أقيمت بملعب نادي شاطئ جزيرة السعديات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مؤسسة الفارس الأسود، مشاركة أكثر من 100 من مشاهير ونجوم ونجمات الجولف العالميين، إضافة إلى أسطورة اللعبة الجنوب أفريقي جاري بلاير، على مدار يومي 5 و6 فبراير، وتحولت إلى احتفالية للتعبير عن اتحاد رياضة الجولف من أجل العطاء، كما شهدت حضور منتسبي ومنتسبات مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت البطولة تحت شعار «اتحاد الجولف والعطاء»، وشارك فيها محترفا الجولف دارين كلارك وتريفور ايميلمان، بجانب أسطورتي الكريكت ريكي بونتينج وبراين لارا والمغنيين ماكفادن وكيث دفي.

وتأتي البطولة تزامناً مع عام الخير لهذه لتأكيد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات لدعم وإغاثة المحتاجين في جميع أرجاء العالم.

واختتمت فعاليات البطولة بحفل العشاء الخيري الذي أقيم في فندق بارك حياة أبوظبي، وحضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وجاري بلاير، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال، وأحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في المجلس.