مجلس الدولة الليبي يقر «قانون الاستفتاء» على مشروع الدستور

طرابلس (وكالات)

صوت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إقرار مشروع «قانون الاستفتاء» على مشروع الدستور الليبي وفقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي المُوقّع بالصخيرات عام 2015. وقال مسؤول مكتب الإعلام بالمجلس أحمد قدّح أمس، إن «المجلس أقر المشروع مع الأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء بالخصوص». تم ذلك في الجلسة الـ24 للمجلس صباح أمس بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس بحضور 94 عضواً. وبحسب المكتب الإعلامي، فقد ناقش أعضاء المجلس في الجلسة أيضاً، إمكانية تشكيل اللجنة المعنية بتعيين المناصب السيادية للعمل مع اللجنة المناظرة في مجلس النواب، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وإصدار موقف بشأن ضرورة المحافظة على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

ومنذ أسبوع، رفض المجلس التصويت الذي أجراه مجلس النواب بمدينة طبرق شرق ليبيا، واختار من خلاله محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي. وجاء الرفض بسبب تنافي تصويت النواب مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بتشكيل لجنة من المجلسين للإشراف على تعيين من يشغل المناصب السيادية في الدولة، ومن ضمنها محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وفي تطور متصل، أعلنت السلطات في شرق ليبيا، عن عقد مؤتمر دولي في مارس المقبل لحشد الدعم لإعادة إعمار مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، بعد أن لحقت بها أضرار بالغة جراء 3 سنوات من القتال ضد المتشددين. وقال المنظمون إن المؤتمر الذي يجري برعاية مجلس النواب الحليف لقائد الجيش خليفة حفتر، سيعقد تحت مسمى «المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي» في الفترة من 19 إلى 21 مارس 2018، موضحين في دعوة نشرت على الإنترنت، أن معرضاً مدته 6 أيام سيقام خلال الشهر نفسه.

وحفتر حليف لحكومة ومجلس نواب في شرق ليبيا. وأوضحت الدعوة أن المؤتمر سيكون برعاية مجلس النواب.