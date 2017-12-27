محمد بن راشد: المشاريع التطويرية تصب في خدمة الوطن والمواطن

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجمل المشاريع التطويرية، السياحية منها، والتنموية والثقافية، تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتشكل مصدر فخر واعتزاز لأجيال دولتنا المتعاقبة، وهي في الوقت ذاته تعزز مسيرة التنمية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتهيئة فرص عمل جديدة للشباب من جيل المستقبل.

جاء ذلك لدى زيارة سموه صباح أمس «برواز دبي» في حديقة زعبيل الذي نفذته بلدية دبي كمعلم حضاري وسياحي وثقافي من معالم دبي الفريدة، بتكلفة مالية تقدر بنحو 250 مليون درهم. وتجول، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في ردهة المعلم، واطلع سموه على مقتنيات الردهة في دور الميزانين من برج «البرواز»، والتي تضم شاشات تفاعلية للجمهور للاستمتاع بمشاهدة معالم دبي التاريخية والحديثة، والتعرف إلى تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتاريخها العريق، وإنجازاتها ماضياً وحاضراً. ويذهب الزائر في رحلة مع الزمن الجميل، ابتداء من دور الميزانين، وهي تجرية يعيشها الزائر تمثل تاريخ وماضي دبي القديمة.

وصعد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومرافقوه، إلى الجسر العلوي في برج البرواز، والذي يمثل حاضر دبي المتجدد، حيث شاهد سموه معالم دبي القديمة والحديثة من الجهات الأربع خلال عبوره الجسر الشفاف الذي يمكن الزائر من أن يستمتع بمناظر دبي الخلابة بالعين المجردة.

وانتقل سموه إلى الجانب الآخر من مستوى الميزانين في البرج، حيث شاهد معرض «دبي المستقبل» من خلال عرض تصور متطور لمدينة دبي حتى الخمسين عاماً القادمة من الآن.