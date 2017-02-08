ولي عهد الفجيرة يستقبل لجنة اليوم الرياضي الوطني

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الوطنية التي ينفذها أبناء الدولة والمقيمون على أرضها، والتي تعبر بمضمونها عن وفائهم وعرفانهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في مكتبه أمس، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الفريق التنفيذي للجنة اليوم الرياضي الوطني، للإطلاع على أبرز الفعاليات التي ستنفذ في إمارة الفجيرة خلال فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة ما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية لتعزيز التطور الرياضي الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.

من جهته، شكر اللواء الريسي، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على دعمه للرياضة والرياضيين في إمارة الفجيرة خاصة والدولة بصفة عامة، مؤكداً أهمية إبراز دور الإمارة خلال اليوم الرياضي الوطني، والذي تنطلق فعالياته في الإمارة 16 فبراير الجاري.

حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وشريف العوضي، مدير عام المنطقة الحرة في الفجيرة.