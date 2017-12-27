سوء التأويل.. في التهوين والتهويل!

محمد أبوكريشة*

سأظل مختلفاً مع المتنبي حتى يعتذر أو يعتذر من يحبونه. سأظل مختلفاً مع مدحه لسيف الدولة الحمداني بقوله: وتعظم في عين الصغير صغارها.. وتصغر في عين العظيم العظائم، فهذا لعمري ذم وليس مدحاً.. وليس عظيماً أبداً من يستصغر العظائم أو حتى الصغائر، بل العظيم من يهول الصغائر. ليس عظيماً أبداً من يُهون ويستهين ويستصغر، بل العظيم من يهول ويستعظم. لقد أراد المتنبي مدحاً، فإذا به يذم.. ولو كان سيف الدولة فطناً لأدرك أن المتنبي يذمه وهو يريد أن يمدحه، لكن الرجل لم يكن مثل خلفاء بني أمية وبني العباس في الفطنة والبلاغة والفصاحة. فقد روي أن جريراً أراد أن يتفاخر بالخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ضد الفرزدق فقال:

هذا ابن عَمّي في دِمَشْقَ خَلِيفَةً... لو شئتُ ساقكمُو إليَّ قطينا

والقطين.. القطيع وأراد بابن عمه الخليفة عبدالملك بن مروان، فلما بلغ عبدالملك قوله ضحك وقال: ما زاد ابن المراغة «أي جرير» على أن جعلني شرطياً عنده. لو قال: لو شاء لسُقتهم إليه. فتأمل فطنة عبدالملك. وغفلة سيف الدولة، بل وغفلتنا نحن العرب عن أن التهوين والاستصغار والاستبعاد واتباع رد الفعل شر مستطير. وكم من دول عربية سقطت وتهاوت بسبب الاستصغار والتهوين واستبعاد الخطر، خصوصاً أيام الخريف العربي الأسود.

فقد كنا نسمع عبارة واحدة بعد أن ضرب الخريف تونس. سمعنا مصر تقول: مصر ليست تونس، وسمعنا ليبيا تقول: ليبيا ليست مصر ولا تونس، وكذلك قالت سوريا، وقال اليمن حتى أسقط الخريف كل الأشجار وترك بلاداً عربية خراباً يباباً ينعق فيها البوم والغربان إلى الآن وإلى سنوات أخرى قادمة.

استصغر العرب الشرر فاندلعت الحرائق لتأتي على الأخضر واليابس، وهونوا من الأمور والمشاكل والأزمات حتى تفاقمت واستعصت على الحل والاحتواء.. واستهنا بتمخض الجبل عن فأر حتى تمخض عن وحوش ضارية وثعابين وعقارب عاثت في الأرض فساداً. ولدغنا من الجحر الواحد ألف مرة بسبب التهوين والاستصغار والاستبعاد، وبسبب عبارة سخيفة كنت وما زلت أسمعها عندما يضرب الإرهاب دولة أو ينخرها الفساد: وهي عبارة.. نحن في العموم أفضل من غيرنا. وأنا أوافق على أن ينظر الفرد إلى من دونه ويقول: أنا أفضل من غيري حتى يرضى، لكني أراها نقيصة ورذيلة أن تنظر أي دولة إلى ما دونها وتقول: نحن في بلادنا أفضل من بلاد أخرى، فالدولة على عكس الفرد.. لا بد أن تنظر إلى من فوقها لتصعد.. لا أن تنظر إلى من دونها لتبقى راكدة كاسدة راقدة فاقدة الحركة.. وتظل تهوي إلى أن تستقر في القاع... وقد قيل وربما يكون حديثاً شريفاً لست أدري: من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به من الحياة.