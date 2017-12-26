بطولة عام زايد لـ «البرو شالنج» تنطلق غداً



تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 أم القيوين (الاتحاد) تنطلق مساء غد، فعاليات الجولة الثانية من بطولة «عام زايد» لسباق البروشالنج بمرحلة استعراضية مسافتها 2.2 كلم في حلبة الاوتوكروس بنادي الإمارات موتوربلكس. وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، وتتألف من خمس جولات، بمشاركة كوكبة الأبطال من الإمارات، والخليج العربي، والوطن العربي. وكانت اللجنة المنظمة استكملت الاستعدادات للسباق، وحددت يوم غد موعداً للتسجيل والفحص الفني لجميع السيارات والفرق المشاركة في السباق، فيما سيعقد مساء نفس اليوم مؤتمر صحفي يتحدث فيه المشاركون، بعدها تبدأ المرحلة الاستعراضية.