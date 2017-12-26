«قمة مرتقبة» بين النصر والأهلي في الدوري السعودي «الجمعة»

الرياض (أ ف ب)

يستضيف النصر «الثالث»، الأهلي «المتصدر» بعد غدٍ على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في قمة مباريات المرحلة السادسة عشرة للدوري السعودي.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الهلال (له مباراتان مؤجلتان) حامل اللقب الذي يحل ضيفاً الجمعة على أحد، ويأتي النصر ثالثاً وله 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام الفيصلي الذي يلتقي الاتحاد غداً أيضاً.

ساءت نتائج النصر في المراحل الأربع الأخيرة، إذ تعادل في مباراتين، وخسر في مثلها، آخرها أمام الاتفاق الذي يصارع من أجل البقاء.

يعاني النصر مشاكل عدة أبرزها الفراغ الإداري منذ أكثر من شهر، فضلاً عن المشاكل المالية التي تهدد مسيرته في كل موسم، لكن المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس يعمل على تهيئة اللاعبين معنوياً، وتجهيزهم فنياً لاستعادة الانتصارات والحفاظ على أمل للمنافسة على اللقب، أو على الأقل مركز الوصافة.