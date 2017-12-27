تراجع البطالة في اليابان الشهر الماضي

طوكيو (د ب أ)

تراجعت نسبة البطالة في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتصل إلى 2.7% في نوفمبر، مقابل 2.8% في الشهر السابق له، بحسب بيانات حكومية صدرت أمس.

وتحسن توافر فرص العمل في البلاد إلى 1.56% مقارنة بـ 1.55% في أكتوبر، في أعلى مستوى له منذ يناير 1974، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

ويعني هذا توافر 156 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ومقابل ارتفاع نسبته 0.8% في أكتوبر، وكان ارتفاع أسعار البنزين والمرافق العامة القوة الرئيسة وراء ذلك الارتفاع، وارتفعت الأسعار للشهر الحادي عشر على التوالي، لكنها لا تزال أقل بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان المركزي. وباستثناء الطاقة والأغذية الطازجة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% فقط عن العام السابق.