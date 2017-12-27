اتهام 22 مسؤولاً فيتنامياً بالفساد

هانوي (د ب أ)
اتهمت السلطات الفيتنامية 22 من المسؤولين التنفيذين في قطاع النفط، بينهم سياسي بارز ومدير، يتردد أن القوات الأمنية الفيتنامية اختطفته في برلين، بارتكاب مخالفات في إدارة الاقتصاد وأعمال فساد، وجاء في بيان الادعاء أمس، أنه تم اتهام دينه لا ثانج، العضو بالسابق بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس الحزب السابق في مدينة هو شي منه «بتعمد انتهاك قواعد الدولة بشأن الإدارة الاقتصادية، ما تسبب في عواقب خطيرة»، خلال فترة رئاسته لشركة بيترو فيتنام الحكومية.
ووفقاً للاتهامات، فقد منح ثانج عقد محطة طاقة لشركة بيترو فيتنام للبناء، وهي فرع من شركة بيترو فيتنام، من دون إجراء مناقصة.
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