«النقد العربي» ينظم دورة حول «ديناميكية التضخم»

أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت أمس، أعمال الدورة التدريبية حول «ديناميكية التضخم» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2017.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.
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إضافة الى أن نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم يعتمد الى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم. يشارك في الدورة 36 متدرباً من 16 دولة عربية.