«النقد العربي» ينظم دورة حول «ديناميكية التضخم»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت أمس، أعمال الدورة التدريبية حول «ديناميكية التضخم» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2017.

وتأتي الدورة التدريبية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.

ويمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية.

إضافة الى أن نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم يعتمد الى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم. يشارك في الدورة 36 متدرباً من‏‭ 16 ‬دولة ‬عربية.