«تبريد» توقع اتفاقية تشغيل وصيانة أولى محطات مدينة «مصدر»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية خدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية لأولى محطات تبريد المناطق التابعة لـ«مصدر».

ستقوم «تبريد» بإدارة عمليات التشغيل والصيانة في محطة مصدر لتبريد المناطق بموجب عقد مدته 3 سنوات، فضلاً عن خدمات الصيانة الدورية للمعدات في الموقع، ومضخات المياه، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، من خلال المتابعة المستمرة، والفحص والتخطيط المسبق لأعمال الصيانة.

وتعتمد محطة «مصدر» لتبريد المناطق أحدث التقنيات المُبتكرة وأنظمة الطاقة الذكية، وفي إطار المرحلة الأولى لمدينة مصدر، سيتم توفير 6,000 طن تبريد من أصل 94.000 طن تبريد من المقرر توفيرها لتغطية احتياجات المنطقة من التبريد.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، «لقد كان اختيار الشريك المناسب لإدارة عمليات التشغيل والصيانة لأولى محطات مصدر لتبريد المناطق على قدرٍ عالٍ من الأهمية، حيث تُعد المحطة جزءاً أساسياً من أنظمة الطاقة الذكية التي نقوم ببنائها في مدينة مصدر، ونحن على ثقة بأن شركة «تبريد» بقدراتها التقنية العالية، وسجلها الحافل بالإنجازات ستسخر خبراتها في تقديم أعلى مستويات الجودة في سبيل تحقيق أهدافنا لتحسين الكفاءة التشغيلية».وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، «نحن سعداء بالعمل مع مصدر لدعم احتياجاتهم في مجال تبريد المناطق والاستدامة. وتعد هذه الاتفاقية دليلاً على الخبرات والقدرات التي تمتلكها تبريد في عمليات التشغيل والصيانة التي اكتسبتها على مدار السنوات الـ20 الماضية، من خلال امتلاك وتشغيل 72 محطة في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن تميزها في انتهاج حلول إدارية وعمليات تشغيل مُبتكرة. كما يدّل ذلك على ثقة الشركات الرائدة في هذا المجال كشركة مصدر في اختيارنا لعقد شراكات طويلة الأجل».