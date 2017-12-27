«اقتصادية أبوظبي» تطلق رخصة المتاجرة الإلكترونية

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أطلق مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أمس مبادرة رخصة «المتاجرة الإلكترونية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بما يهدف إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي في توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية، وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة، وذلك من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، كشف المشاركون عن أن إعداد الدائرة استراتيجية للتجارة الإلكترونية يستهدف في المرحلة الأولى توعية الجمهور وأصحاب المواقع الإلكترونية بأهمية الترخيص لتوفير حقوق المستهلكين وبيئة أعمال سليمة، وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، مشيرين إلى أن المرحلة الثانية من خطة الدائرة ستشهد تقييماً للأشهر الستة الأولى من إطلاق الترخيص، والتعرف على مشكلات وتحديات القطاع، وتوفير الحلول ويعقبها وضع آلية لغير المرخصين في النشاط عبر تطبيق الغرامات أو حجب المواقع.

وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي، أن الهدف هو دعم التاجر والمستهلك وتوفير بيئة تسوق إلكترونية آمنة، منوهين إلى أن غرامات غير المرخصين للنشاط التجاري بصفة عامة في إمارة أبوظبي تتراوح بين 40 إلى 100 ألف درهم، فيما تتراوح قيمة رسوم التسجيل لللنشاط التجاري بين ألف إلى ثلاثة آلاف درهم سنوياً، لافتين إلى أن إجمالي المواقع الإلكترونية تحت ae. بلغت 210 آلاف موقع.

وشارك في المؤتمر كلاً من محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة، وعبدالرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.