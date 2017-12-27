الإمارات تشارك في اجتماع لجنة متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى

القاهرة (وام)
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي بدأت أمس بالجامعة العربية، وذلك على مستوى كبار المسؤولين.
ترأس وفد الدولة، محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وضم أحمد عبد الله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.
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وأوضح السفير كمال حسن في تصريحات على هامش الاجتماع انه تم أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات إلى جانب مناقشة آلية لتسوية المنازعات للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات الفريق المختص بوضع آلية للمعالجات التجارية.