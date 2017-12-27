الإمارات تشارك في اجتماع لجنة متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي بدأت أمس بالجامعة العربية، وذلك على مستوى كبار المسؤولين.

ترأس وفد الدولة، محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وضم أحمد عبد الله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.

وذكر السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لدى الجامعة رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود في مقدمتها، تقرير حول متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء القرارات الصادرة عن الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة القرارات المتعلفة بتشكيل آلية مقترحة لإلزام الدول العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم التأكيد عليها في القمة العربية الأخيرة في عمان.

وأوضح السفير كمال حسن في تصريحات على هامش الاجتماع انه تم أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات إلى جانب مناقشة آلية لتسوية المنازعات للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات الفريق المختص بوضع آلية للمعالجات التجارية.