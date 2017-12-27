«غرفة الفجيرة» تفتتح أول معرض للماركات العالمية

الفجيرة (الاتحاد)

افتتح خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، معرض التصفيات الأول للماركات العالمية الذي يقام في مركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة، بحضور كل من خليفة مسعود الكندي، وسالم محمد علي العبدولي وسعيد أحمد محمد الظنحاني، ومحمد راشد محمد برشود المرشدي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وخالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة، وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام مدير مركز الفجيرة للمعارض بالوكالة.

وقام خليفة مطر الكعبي بجولة في أرجاء المعرض، واطلع على المعروضات المختلفة من الماركات العالمية للملابس والأحذية والحقائب الجلدية، ومستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات، وغيرها من المنتجات المتنوعة.

وأشاد الكعبي بمستوى تنظيم المعرض، وأعرب عن شكره للشركة المنظمة لجهودها في التنظيم.

وأكد الكندي رئيس لجنة المعارض بالغرفة، حرص الغرفة على تنظيم المعارض المتخصصة والتجارية لدورها في تنشيط حركة التجارة والسياحة والخدمات في إمارة الفجيرة.