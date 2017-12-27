فنادق تتوقع تراجع معـدل العائـد على الغـرف مع تطبيق القيمة المضافة يناير المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع مديرو فنادق ومجموعات فندقية عاملة في دبي تراجع معدل العائد على الغرف المتاحة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير المقبل بنسبة 5%، مطالبين بأهمية إعادة النظر في هيكل الرسوم والضرائب المحلية والمطبقة فعلياً، وذلك لتعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو.
ورجح هؤلاء أن تلجأ فنادق إلى تخفيض معدل سعر الغرف لاستيعاب ضريبة القيمة المضافة التي تضاف إلى هيكل الرسوم والضرائب الحالي الذي يشمل ضريبة الخدمة بنسبة 10% ورسوم البلدية بنسبة 10% والدرهم السياحي، والتي تشكل في مجموعها نسبة تتراوح بين 25% إلى 30% تضاف إلى سعر الغرفة.
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وفيما أكد مديرو فنادق قدرة قطاع الضيافة على استيعاب ضريبة القيمة المضافة واستعدادهم لتحصيلها بسهولة، لكنهم أشاروا إلى أن تعدد الرسوم والضرائب المضافة إلى الفاتورة يفرض تحدياً آخر على الفنادق وقدرتهم على إقناع النزلاء بها، خاصة للعملاء الذين يقومون بالحجز عن طريق المواقع الإلكترونية التي تعرض الأسعار من دون احتساب الضرائب لترغيب العملاء في الحجز.
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