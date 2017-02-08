تعرف على أفضل الوجبات الصحية التي تسد جوعك أثناء الدوام

يشكل تناول الوجبات السريعة خلال أيام العمل، الخطر الأكبر على من يريدون الحفاظ على الوزن أو اتباع نظام حمية.
ولذا بات الكثيرون يفضلون تحضير وجباتهم في المنزل وتناولها في فترات الراحة خلال الدوام، وهو ما صار يشكل صيحة جديدة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن.
وفي ظل تفضيل البعض لتحضير هذه الوجبات بشكل مجمع خلال العطلة الأسبوعية، أكد خبراء التغذية أهمية الانتباه إلى أن بعض المكونات - مثل السمك مثلاً - لابد وأن تُستهلك خلال يومين على الأكثر من طهوها.
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ويتضمن الموقع بدائل مختلفة لمثل هذه الوجبات، من بينها وجبة تتألف من سمك السلمون وحبوب الكينوا والسبانخ، وأخرى تتكون من الدجاج والأرز واللفت.
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وللحيلولة دون السقوط فريسة إغراء الوجبات السريعة غير الصحية بفعل الشعور بالجوع خلال يوم العمل الطويل، يمكن اللجوء إلى مأكولات خفيفة وصحية أيضاً. ومن بين هذه المأكولات حسبما قالت صحيفة "دَيلي مَيل" البريطانية؛ التفاح والموز والخيار والطماطم وثمار الأفوكادو والفلفل وأوراق السبانخ والموز.