زاكيروني: طريقتنا مثالية لتكثيف الناحية الهجومية

الكويت (الاتحاد)

وصف الإيطالي زاكيروني، مدرب منتخبنا الوطني، اللقاء بين الأبيض والأخضر السعودي، بالمتكافئ، حيث سيطر منتخبنا الوطني على الشوط الأول وكان فعالاً بطريقة ممتازة، برغم عدم قدرته على التسجيل في المرمى السعودي، فيما تحسن أداء المنتخب السعودي خلال الشوط الثاني، وكان الأفضل، لذلك فإن التعادل جاء نتيجة عادلة.

وأضاف: «راضٍ عن أداء المنتخب، بعد التحسن عن المباراة السابقة»، وقال: «اللاعبون هضموا طريقة اللعب برغم ضيق الوقت بين هذه المباراة ولقاء المنتخب العُماني، أداء اللاعبين تحسن كثيراً، والشكل العام جيد، وقمت بتغييرات خلال الشوط الثاني ساعدتنا في تعديل طريقة اللعب بالتبديل الثالث، بحثاً عن الفوز، وإراحة بعض اللاعبين الذين شعروا بالإرهاق من المجهود البدني خلال اللقاءين».

وحول تأخر الدفع بأحمد خليل، أكد زاكيروني أن اللاعب غير جاهز من الناحية البدنية بشكل كامل، وسبق أن أوضحت ذلك لوسائل الإعلام المختلفة، وقمت بالدفع به للدخول في أجواء المباريات الرسمية بعد فترة ابتعاد طويلة، ومن أجل البحث عن مخرج للتسجيل، أما إسماعيل الحمادي فدفعت به من أجل تخفيف الضغط على عمر عبد الرحمن واكتفائه بواجباته الهجومية فقط، وفي المجمل، فإن التغييرات كلها كانت من أجل الفريق وحتى لا يتأثر مجهود اللاعبين بإصابات مختلفة.

ودافع زاكيروني عن طريقة اللعب التي انتهجها باللقاء وتغييرها إلى 4/‏ 3/‏3 في الوقت الأخير من المباراة، حيث قال: «إنها الطريقة المثالية التي كان بالإمكان تنفيذها من أجل تكثيف الناحية الهجومية»، وأكد أنه لم يتأخر في التغييرات، وأنها تمت في الوقت المناسب، بعد أن بلغ الإرهاق بعض اللاعبين المؤثرين.