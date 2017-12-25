القحطاني ينوه بفضح الاتحاد العالمي للشطرنج الكذب القطري

القاهرة (مواقع إخبارية)

هاجم مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، قطر التي زعمت أن المملكة العربية السعودية منعت لاعبيها من المشاركة في بطولة العالم للشطرنج على كأس خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورفضت منحهم التأشيرات اللازمة للمشاركة، بينما سمحت لإسرائيل بدخول البطولة.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»: «الاتحاد العالمي للشطرنج يفضحهم كالمعتاد..لنا الحقائق ولهم عزمي وخلاياه». وأضاف: «بيان تنظيم الحمدين كذب كالعادة، يبدو أن عزمي أقنعهم أن الشعب القطري لا يعرف غير إعلام عزمي. اقرأ بيان الاتحاد العالمي للشطرنج الذي ذكر أنه تم منحهم التأشيرات ومسموح لهم برفع علمهم وذكر أنه تم السماح للاعبين قطريين بالمشاركة رغم عدم استيفائهم للشروط (أعتقد لأنهم مجنسون حديثاً)».

وضرب مثلا بتناقض تنظيم الحمدين، قائلاً: «استقبل تنظيم الحمدين وبحفاوة وفداً رياضياً إسرائيلياً في الدوحة العام الماضي للمشاركة في كأس العالم للدراجات الهوائية..رمتني بدائها وانسلت».