بوتين يبحث مستقبل سوريا ولافروف يقترح «هز» المعارضة

عمان (رويترز)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أمس، مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية، واقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «هز» المعارضة السورية ليتساقط منها الراديكاليون بما يخدم المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة.

بينما توغلت القوات السورية ومليشيات مدعومة من إيران في آخر جيب ما زالت قوات المعارضة تسيطر عليه قرب منطقة حدودية استراتيجية مع إسرائيل ولبنان.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن بوتين بحث أمس في جلسة طارئة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مستقبل التسوية في سوريا.

وأضاف «تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سوريا في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في أستانا، وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي».