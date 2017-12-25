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قوات النظام ومليشيات شيعية تتقدم إلى حدود إسرائيل

بوتين يبحث مستقبل سوريا ولافروف يقترح «هز» المعارضة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

عمان (رويترز)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أمس، مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية، واقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «هز» المعارضة السورية ليتساقط منها الراديكاليون بما يخدم المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة.

بينما توغلت القوات السورية ومليشيات مدعومة من إيران في آخر جيب ما زالت قوات المعارضة تسيطر عليه قرب منطقة حدودية استراتيجية مع إسرائيل ولبنان.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن بوتين بحث أمس في جلسة طارئة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مستقبل التسوية في سوريا.

وأضاف «تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سوريا في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في أستانا، وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي».

وذكر أنه حضر الاجتماع كل من سيرجي شويجو وزير الدفاع، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس «الدوما»، وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وغيرهم من كبار المسؤولين. ... المزيد
     
 