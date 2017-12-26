استمرار انخفاض الرؤية بسبب الضباب

هالة الخياط (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تقل فرص وأماكن تشكل الضباب تدريجياً يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما تكون فرصة تشكله اليوم وغداً عالية مع فرصة انعدام الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 50 متراً. واستمر تشكل الضباب أمس لأكثر من 10 ساعات في عدد من المناطق الداخلية والغربية من الدولة، والطرق الخارجية، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 مترا.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بشأن الضباب وناشد قائدي المركبات ومستخدمي الطريق كافة بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية أثناء تشكل الضباب.

وأفاد بأن الطقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط غربا مساء، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة على المناطق الوسطى والشمالية من الدولة.

وتكون الرياح اليوم شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل 30 كم في الساعة أحياناً، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساء اليوم، خاصة غرباً، وعلى البحر، لتصل سرعتها إلى 40 كم/‏‏‏ الساعة. وتوقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، يصبح مضطرباً من مساء اليوم، والبحر خفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

فيما غداً الأربعاء، يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة على المناطق الداخلية والساحلية من الدولة، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب ليلا في بحر عمان.

أما يوما الخميس والجمعة، فمن المتوقع أن تقل فرص وأماكن تشكل الضباب تدريجيا، وتزداد كميات السحب أحياناً على البحر والمناطق الشرقية والشمالية. وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية صباح الخميس، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم في الساعة أحياناً. والبحر يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي يصبح خفيف الموج إلى متوسط يوم الجمعة، ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عمان، يضطرب أحياناً يوم الخميس.