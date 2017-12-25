القطاع الصناعي الألماني يطالب بتوسيع «الإنترنت السريعة»

برلين (د ب أ)

طالب القطاع الصناعي في ألمانيا بالإسراع في توسيع شبكات الإنترنت السريعة. وقال رئيس اتحاد الصناعة الألماني، ديتر كيمبف «أنا متفائل إزاء إمكانية الإسراع في توسيع شبكات الإنترنت السريع، لكن الأمر يتطلب تدخلا من الأوساط السياسية... لا يجوز أن تحل علينا الانتخابات المقبلة دون تحقيق هذا الأمر».

وذكر كيمبف أن هناك ضرورة لتضافر الجهود في هذا المجال بين الأوساط السياسية والمحليات والقطاع الاقتصادي، وقال «كل المقترحات المتعلقة بسبل تحفيز الطلب على شبكات الإنترنت السريع وتقديم الحوافز الملائمة لشركات الاتصالات على وجه الخصوص لتوسيع تلك الشبكات مطروحة الآن على الطاولة». وأوضح كيمبف أن ألمانيا مهددة الآن بالتخلف عن الركب حال عدم إحرازها خطوات تقدم في هذا المجال، وقال «نحو ثلثي فرص العمل في القطاع الصناعي توجد في المناطق الريفية. وإمدادات الإنترنت السريع هناك لا تزال متراجعة».