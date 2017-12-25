روسيا تستبعد استئناف الطيران إلى شـرم الشيخ والغردقـة هذا الشتاء

موسكو (د ب أ)

صرح وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف بأنه من غير المحتمل استئناف رحلات الطيران إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين هذا الشتاء. ونقلت وكالة «تاس» الروسية أمس، عنه قوله، إن «فرص استئناف الرحلات الجوية للمنتجعات الساحلية في مصري خلال هذا الشتاء ضئيلة. إنه أمر يجب التعامل معه على المدى الأطول. وفي هذا الشأن تحديداً، التوقيتات لا تعتمد علينا».

وكان سوكولوف قال إن خبراء الطيران بحاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات التفتيش لمطاري الغردقة وشرم الشيخ. كان وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي وقع مع سوكولوف في وقت سابق من الشهر الجاري بروتوكولا خاصا باستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من الأول من فبراير المقبل. وتوقفت حركة الطيران بين الدولتين عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر 2015، ما أدى إلى مقتل 217 سائحاً روسياً وسبعة أفراد طاقم كانوا على متنها. وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها في عمل إرهابي.