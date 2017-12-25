«تنظيم الاتصالات» تحذر من ملفات خبيثة عبر الواتساب والبريد الإلكتروني

أبوظبي (وام)

حذر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات من ملفات منتشرة على صورة ملفات «بي دي أف» ترسل من أطراف مجهولة عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب تعمل على سرقة البيانات وتعطيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

وكانت الهيئة ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أعلنت في وقت سابق عن تصديها لنحو 615 هجمة خلال 10 شهور من العام 2017 استهدفت العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب مواقع تابعة للقطاع الخاص.

وطالبت الهيئة جميع المستخدمين من الأفراد والمؤسسات الحذر في التعامل مع مثل هذه الملفات الخبيثة التي يتم إرسالها من مصادر غير موثوقة..مؤكدا تنبيه المؤسسات الرسمية والخاصة لجميع موظفيها إبلاغ الدوائر التقنية لديها عن مثل هذه الرسائل حتى يتم التصدي لها وعلى نحو لا يلحق الضرر بأعمالها.

وفي مثل هذا النوع من الهجمات، يتم إرفاق فيروسات معطلة للأمان ضمن ملفات ال «بي دي أف»، ومن ثم إرسالها للشخص أو الجهة المستهدفة وعندما يفتح الشخص المستهدف الملف لقراءته، يتم تفعيل فيروس معطل للأمان يقوم باختراق الادوب رايدر مما يمكن المهاجم حقوق التحكم الكامل بالنظام.

ووفقا لشركة «مكافي» المتخصصة ببرامج مواجهة الفيروسات فإن نسبة لا يستهان بها من الهجمات الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية كانت ناتجة عن تلقي ملفات «بي دي أف» الخبيثة.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات وفي طار حرصها على تأمين الحامية للمواقع الإلكترونية تطالب جميع الجهات ضرورة اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها، وعمل نسخ احتياطية لبياناتها، وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت بالإضافة إلى الإرشادات الأخرى وحملات التوعية التي تنفذها لزيادة الوعي لدى الأفراد بأفضل أساليب الحماية من الفيروسات ومحاولات الاختراق.