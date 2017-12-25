«غرفة الشارقة» تطلق «عروض الربيع» أول يناير المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة «عروض الربيع» في موسمها الجديد اعتباراً من مطلع 2018 ولغاية 15 فبراير المقبل. وتتضمن دورة هذا العام،التي تستمر لمدة 45 يوماً، برامج متنوعة تغطي فعالياتها كل مناطق ومدن الإمارة، إضافة إلى العديد من الحملات المميزة، أبرزها، «حملة التخفيضات الكبرى» و«كرنفال الشخصيات التنكرية» و«بازار الربيع» في «إكسبو الشارقة»، و«مهرجان البطائح» الذي انطلق الأسبوع الماضي.

وأكد خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع تجارة التجزئة، وترسيخ مكانة الشارقة وسمعتها كواحدة من أهم وأبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة.

وقال بن بطي، إن سكان الإمارة وزوارها سيكونون على موعد مع عروض متميزة وغنية متجددة لهذه للسنة، مشيراً إلى أن الغرفة حرصت على إعطاء زخم إضافي للحدث بإطلاق العديد من المبادرات النوعية الجديدة، وتنظيم أنشطة ترفيهية وتراثية جاذبة.

من جانبه، أكد محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، على أهمية عروض ربيع الشارقة ودور هذا النوع من الفعاليات الموسمية في تعزيز وتنشيط الحركة التجارية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة وفي مقدمتها الصناعة والفنادق والسياحة والسفر.

وقال أمين، إن غرفة الشارقة ملتزمة في إطار دورها الأساسي والمحوري وبصفتها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة، بدعم مؤسسات القطاع الخاص ورعاية مصالح الشركات بمختلف أحجامها، من خلال إقامة الفعاليات التي تعزز أنشطتهم وترتقي بأعمالهم، وعبر الترويج السياحي والتجاري الذي يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من جهة، وتوفير برامج ترفيهية للقاطنين بالإمارة وزوارها وخصوصاً في موسم الإجازات من جهة ثانية، معرباً عن أمله بأن تتكلل هذه العروض بالنجاح الذي يرقى لطموحات المجتمع ويليق بإمارة الشارقة ويعزز من تألقها ومسيرة ازدهارها وتميزها.