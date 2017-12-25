تطبيق «المضافة» على استهلاك يناير والمتأخرات معفية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المستهلكين بالهيئة سيكون بداية من استهلاك يناير، وأكدت الهيئة أن المتأخرات الخاصة بالمستهلكين لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح محمد محمد صالح مدير عام الهيئة، أن جميع العملاء بالهيئة ستطبق عليهم هذه الضريبة بدءاً من استهلاك شهر يناير، لافتاً إلى أن ديسمبر الحالي والمتأخرات التي لدى البعض لن تطبق عليها الضريبة.

وأكد صالح، أن الهيئة سهلت طرق الدفع بالنسبة للمستهلكين وأصبحت على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي تلقاء الهيئة من حكومتنا الرشيدة ساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستهلكين في جميع المناطق، كما ساهم هذا الدعم في مد شبكات الكهرباء والماء وبناء عدد كبير من المحطات لتلبية حاجة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.

ولفت مدير عام الهيئة إلى أن مشروعات قطاعي الكهرباء والماء التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية ستخدم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية بجميع مناطق الهيئة حتى العام 2030، مبيناً أن الهيئة وبالتواصل مع الوزارات والجهات المحلية في كل إمارة تعكف على إعداد دراسة شاملة لهذه الاحتياجات.