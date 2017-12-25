دورة في عجمان حول الأدوات التسويقية للمشاريع

عجمان (الاتحاد)

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان، دورة الأدوات التسويقية للمشاريع الناجحة، والتي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمها المستشار ورجل الأعمال هزاع إبراهيم المنصوري.

حضر الدورة محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار، وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان، وأكثر من 50 رائد ورائدة أعمال في فندق قصر عجمان.

وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من مختلف الأدوات والوسائل التسويقية الأكثر تأثيراً وفهم شريحة العملاء المستهدفة وأنواع أدوات التسويق كعنصر رئيسي في المزيج التسويقي واختيار أداة التسويق المناسبة لجذب شريحة العملاء المستهدفة.

تضمنت الدورة عدداً من ورش العمل، والتي سلطت الضوء على الأدوات التسويقية التي يحتاجها رائد الأعمال لتأسيس فكر تسويقي للمشروع التجاري وخاصة الطرق التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الدورة قدم المحاضر عدداً من الأمثلة الواقعية في الاستخدام الأمثل للأدوات التسويقية لعدد من المشاريع المتنوعة.

وتناولت محاور الدورة مفاهيم حول التسويق وأهميته ومراحل اتخاذ قرار الشراء لدى العميل ودورة حياة المنتجات والاستراتيجيات التسويقية الخاصة بكل مرحلة، وأنواع التسويق والتسويق غير المباشر والالكتروني وغير الالكتروني وفنون عمل بطاقة الأعمال وأهم الأفكار التسويقية المؤثرة والأقل كلفة والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستجرام.

ووجه محمد الجناحي الشكر إلى وزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي لريادة الأعمال على دورهم في توعية شباب ورواد الأعمال بالأدوات التسويقية الفعالة مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز تعاونها مع كافة الجهات بما يصب في تنمية واستدامة مشاريع رواد ورائدات الأعمال.

من جانبها، أكدت جميلة كاجور أن غرفة عجمان تسعى للتواصل الدائم مع شباب ورواد الأعمال من خلال تنفيذ عدد من الدورات والبرامج بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تطوير أفكارهم ومشاريعهم.