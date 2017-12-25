سعيد بن طحنون يفتتح النادي الرياضي الوطني

العين(وام)

أكد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والتدريبات البدنية للمحافظة على صحة الجسم.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه النادي الرياضي الوطني «برستيج فيت» للياقة البدنية الذي أقيم برعاية معاليه في منطقة البطين بمدينة العين، بحضور عبدالله خميس الجنيبي صاحب النادي، وناصر مشبب العتيبي، وبدر المرزوقي المدير الإقليمي لبنك الخليج الأول، وعدد من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه والمهتمين بالصحة واللياقة.

ويعد «برستيج فيت» أحدث نادٍ صحي رياضي للقوة البدنية في العين، يتضمن صالات لتقوية العضلات وللياقة البدنية، ويوفر أدوات متطورة حديثة بإدارة إماراتية لمجموعة «برستيج فتنس» للأجهزة الرياضية لمساعدة الراغبين على أداء التمارين الرياضية تحت إشراف أمهر المدربين المختصين.

وقام معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان وعبدالله الجنيبي بتكريم المشاركين الذين ساهموا في إنجاح الحدث الرياضي.