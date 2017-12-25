سيرينا تستعرض أمام ويلينا في «مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)
أكّدت بطولة مبادلة العالمية للتنس مشاركة البطلة العالمية سيرينا ويليامز في الدورة العاشرة التي ستقام في أبوظبي وتنطلق الخميس المقبل، وتختتم السبت، وستشهد عودة الفائزة بـ 23 لقباً في البطولات الكبرى «جراند سلام» للمنافسة بعد غياب استمر لحوالي عام كامل عن أرض الملعب.
وتقام الدورة العاشرة للبطولة في مركز التنس الدولي ضمن مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ومن المتوقع أن يحضر المنافسات أكثر من 5 آلاف متفرج في كل يوم، ليعيشوا أجواء مفعمة بالحماس في عالم الرياضة الصفراء.
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وتعد ويليامز (36 عاماً)، واحدة من أهم لاعبات التنس في تاريخ اللعبة بالنسبة للكثيرين، وهي تتطلع حالياً لتسجيل رقم قياسي جديد في اللعبة من خلال تحقيق الفوز بـ 24 لقباً لبطولات «جراند سلام» خلال بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.
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