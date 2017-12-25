سيرينا تستعرض أمام ويلينا في «مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكّدت بطولة مبادلة العالمية للتنس مشاركة البطلة العالمية سيرينا ويليامز في الدورة العاشرة التي ستقام في أبوظبي وتنطلق الخميس المقبل، وتختتم السبت، وستشهد عودة الفائزة بـ 23 لقباً في البطولات الكبرى «جراند سلام» للمنافسة بعد غياب استمر لحوالي عام كامل عن أرض الملعب.

وتقام الدورة العاشرة للبطولة في مركز التنس الدولي ضمن مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ومن المتوقع أن يحضر المنافسات أكثر من 5 آلاف متفرج في كل يوم، ليعيشوا أجواء مفعمة بالحماس في عالم الرياضة الصفراء.

وتواجه ويليامز التي أنجبت طفلتها الأولى خلال وقت سابق من العام الحالي، يلينا أوستابينكو الحائزة لقب بطولة فرنسا المفتوحة في الخامسة مساء السبت المقبل ثالث أيام البطولة، وذلك ضمن استعدادات ويليامز لخوض بطولة «جراند سلام» خلال الشهر المقبل، ويشكل هذا اللقاء أول مواجهة بين اللاعبتين المتألقتين.

وتعد ويليامز (36 عاماً)، واحدة من أهم لاعبات التنس في تاريخ اللعبة بالنسبة للكثيرين، وهي تتطلع حالياً لتسجيل رقم قياسي جديد في اللعبة من خلال تحقيق الفوز بـ 24 لقباً لبطولات «جراند سلام» خلال بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.