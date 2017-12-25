«المطــاردة والسرعـة» تدشن «دراجات المضمار» العربية

عماد النمر (الشارقة)

تفتتح اليوم، بمضمار زايد الدولي بالشارقة، منافسات البطولة العربية الثامنة للكبار والشباب والإناث للمضمار، التي يستضيفها وينظمها اتحاد الدراجات وتستمر الجمعة المقبل، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر والسعودية والبحرين والكويت بالإضافة إلى الإمارات حاملة اللقب، وتتضمن البطولة منافسات المطاردة والسرعة الفردية والفرقية والنقاط والكيلو والكيرين والسكراش والأمينيوم.

وستكون البداية اليوم بسباقات المطاردة والسرعة الفردية للكبار والشباب والإناث، بالإضافة إلى سباق النقاط للكبار، وتقام السباقات على فترتين الأولى في الثامنة صباحاً، وتستكمل في الثالثة عصراً، وتختتم بتتويج الفائزين والفائزات.

ويرأس وفدنا في البطولة سالم عتيق الكتبي عضو مجلس الإدارة، ويضم علي سعيد الوالي مدير المنتخبات، والجهازين الفني والإداري ويضمان مدرب الكبار شريف عبد الله، ومدرب الشباب عبد الله سويدان، ومدربة الإناث سناء المرداسي، والإداري معاذ المنصوري، والفني خالد معيوف، والدراجين يوسف محمد ميرزا قائد المنتخب وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري وماجد البلوشي وجابر المنصوري وسيف معيوف الكعبي وناصر سيف المعمري ومحمد حسن المروي، ويضم منتخب الشباب 8 لاعبين هم راشد سويدان وعبد الله المنصوري وعلي خليفة الشامسي وحسن الشحي وعبد الله عبد الكريم وحمد عبد الله عيسى ومحمد حسن مير وعلي عباس، بالإضافة إلى منتخب الإناث الذي يضم طرفة محمد حبش وصفية مختار وشيخة عيسى وفاطمة حديد ومها الظاهري.

واستعدت منتخباتنا بشكل جيد للدفاع عن اللقب، وأكد نجومنا في المرحلة الأخيرة من الإعداد على جاهزيتهم وبمعدلات متميزة تؤكد على عزمهم على تحقيق النتائج التي تضع دراجات الإمارات في المقدمة والاحتفاظ باللقب العربي لسباقات المضمار.

وكان منتخبنا قد حقق إنجازاً مشرفاً في النسخة السابعة بالفوز باللقب بالبطولة عن جدارة واستحقاق برصيد 24 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية و9 فضيات و5 برونزيات.

ويشارك 13 حكماً من حكام الاتحاد ضمن هيئة تحكيم البطولة التي يترأسها الحكم العام الدولي التونسي لطفي بن سدرين، وهم سيف سرور الشرقي، وعلي سيف اليعربي، ووليد الشامسي، ونبيلة حسن، وإسماعيل بلال، ويوسف المعيني، وعبد الله عوض، ومحمد السحباني، وعمر المنصوري، ومحمد السعدي، ومحمد إبراهيم، وياسر ريان، وعائشة عبد الله. ورحب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد بالوفود المشاركة في البطولة في وطنهم الثاني، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات، معرباً عن أمنياته في نجاح هذا التجمع العربي الرياضي على أرض الإمارات الطيبة، وأن تسود منافسات البطولة الروح الرياضية والمحبة بين اللاعبين واللاعبات ويقدموا أفضل ما عندهم، لتكون البطولة هي الأفضل فنياً، وتؤكد على تقدم النجوم العرب في سباقات المضمار وقدرتهم على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البطولات القارية والعالمية.

وتنقل قناة الشارقة الرياضية البطولة على الهواء مباشرة، ويتولى المذيع المتخصص في سباقات الدراجات عبد الله سويدان الوصف الفني للسباقات، كما يقوم فريق العمل بالقناة بإجراء الحوارات واللقاءات مع المشاركين والمسؤولين.