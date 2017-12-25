«كبار البريميرليج» يحاولون تقليص الفارق مع سيتي

لندن (د ب أ)

تنطلق اليوم منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بلقاء توتنهام مع ساوثهامبتون وتشيلسي مع برايتون ومانشستر يونايتد مع بيرنلي وويست برومويتش ألبيون مع إيفرتون وواتفورد مع ليستر سيتي وهيديرسفيلد مع ستوك سيتي وبورنموث مع ويستهام وليفربول مع سوانزي سيتي.

وتستكمل مباريات المرحلة غداً، بلقاء نيوكاسل مع مانشستر سيتي، وبعد غدٍ بلقاء كريستال بالاس مع أرسنال.

وفي الوقت الذي يطمح فيه مانشستر سيتي إلى أرقام غير مسبوقة، لابد وأن فرقا أخرى بالدوري الممتاز تنشغل كثيراً بالتفكير في إمكانية تقليص الفارق أو اللحاق بالسيتي المنطلق بقيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا.

ولم يتلق السيتي أي خسارة في الدوري الممتاز في الموسم الحالي حتى الآن، وإنما حقق 18 انتصاراً وتعادلاً واحداً، لينفرد بالصدارة برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وقد حقق رقماً قياسياً بالفعل إثر تحقيق 17 انتصاراً متتالياً بالدوري الممتاز.