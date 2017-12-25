العين يواجه التحديات في بداية الاستعداد للقاء الوحدة

العين (الاتحاد)

استهل العين، يوم أمس استعداداته لمواجهة الوحدة، المقررة الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، وذلك بعد راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام منحها المدرب الكرواتي زوران ماميتش للاعبي فريقه بعد خسارتهم أمام النصر بنتيجة صفر/‏ 3 على ملعب نادي شباب الأهلي دبي بـ«العوير» في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من بطولة الكأس.

ويسعى مدرب العين إلى تحقيق النتيجة الإيجابية في الذهاب، والتي تسهم من تعزيز حظوظ فريقه في التأهل قبل مباراة العودة، والمقررة في السادس عشر من فبراير المقبل، على ملعب نادي الوحدة، غير أنــه يــواجـــه جملة من التحديات التي تتمثل في الخيارات المتاحـة أمامه لوضع التشكيلة المناسبة لمواجهة «العنابي»، خصوصاً وأن فريقه يفتقد إلى جهود نحو الـ13 لاعباً من ضمنهم 9 «دوليين» بالإضافة إلى المصابين، كما أن منافسي العين لا يعانون من نفس الظروف التي يواجهها فريقه في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بسبب خيـارات مـدرب منتخبنــا الوطني للقائمة «الدولية» والتي يعتمد فيها بنسبة 60% على لاعبي العين.

ويتطلع زوران إلى استعادة جهود اللاعبين المصابين وهم الياباني، تسوكاسا شيوتاني وعامر عبدالرحمن وبندر الأحبابي إلى جانب سعيد جمعة الذي استبعد من قائمة المنتخب بداعي الإصابة، وسيقف الجهاز الفني والطاقم الطبي للفريق على مدى جاهزية الرباعي حتى الحصة التدريبية الأخيرة والمقررة الخميس المقبل، قبل اتخاذ القرار الخاص بوضعهم ضمن الخيارات المتاحة للقائمة التي سيستعين بها المدرب في مواجهة «الزعيم» و«أصحاب السعادة».

يذكر أن العين أدى تدريبات يوم أمس في تمام الساعة الرابعة والنصف، وذلك حتى يتسنى للجميع متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة لاعبي الفريق الرديف الذين استدعاهم أخيراً زوران لتكملة قائمة فريقه، إلى جانب الأجانب.