تقنية حكم الفيديو تنتظر «القرار» لدخول بطولاتنا المحلية!

وليد فاروق (دبي)

فتحت استعانة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بتقنية حكم الفيديو خلال منافسات النسخة الـ 14 من بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي الباب للتساؤل عن إمكانية تطبيق هذه التقنية بشكل فعلي خلال المنافسات المحلية، سواء في مسابقة دوري الخليج العربي أو غيرها، من منطلق أن تجربتها بشكل معتمد من قبل «الفيفا» على ملاعبنا يمهد الطريق لتدشين هذه التقنية، خاصة في ظل تعاظم الحالات التحكيمية التي تثير جدلاً في «دورينا» ويمكن أن تخفف التقنية الجديدة من مثل هذه المشكلات.

وجاء قرار «الفيفا» بتطبيق تقنية الفيديو في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية، بعدما كان قد تمت الاستعانة بها أيضاً في النسخة السابقة في اليابان، لدعم الحكام في تجنب الأخطاء، خاصة في حالات تجاوز الكرة خط المرمى، أو في ركلات الجزاء والتسلل أو عند الخطأ في منح بطاقة صفراء أو حمراء، وهو ما ظهر جلياً خلال مباريات هذه البطولة الناجحة في أكثر من موقف تمت الاستعانة خلالها بالتقنية التي أوضحت القرار السليم، وما ترتب على ذلك من تقبل واضح لجميع القرارات بما فيها إلغاء أهداف، أو عدم احتساب ركلات جزاء.

ووفق التأكيدات الصادرة من الاتحاد الدولي أن قرار استخدام تقنية حكم الفيديو أو الاستغناء عنها في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 سيكون في مارس المقبل، علماً أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي يدعم الاستعانة بهذه التقنية بشكل شخصي.

وعلى الصعيد المحلي، تمت تجربة هذه التقنية في ثلاث مباريات مختلفة سابقة، بما يعرف بالتجربة «أوف لاين»، أي دون وجود أي اتصال أو استفادة من هذه التقنية من طاقم تحكيم المباراة التي تجرى عليها التجربة، وكان الغرض منها اختبار كفاءة الأجهزة والنظام المقدم من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.