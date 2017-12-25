الشارقة يبحث عن مباراة ودية استعداداً للدوري

علي معالي (الشارقة)

يبحث فريق الشارقة عن مباراة ودية يخوضها في فترة التوقف الحالية لتجربة الثنائي الجديد الأوزبكي شوكوروف والبرازيلي لولينهو بعد انضمامهما رسمياً إلى صفوف الفريق في تدريبات الأمس، حيث تم الترحيب بالثنائي الذي حل بديلاً لكل من الأسترالي رايان ماك جوان والتشيلي سيزار بيناريس.

وخلال الفترة المقبلة يقوم عبدالعزيز العنبري بتغيير بعض الأفكار لدى اللاعبين في ظل المتغيرات الحالية، حيث سيتكون الخط الخلفي من العناصر المواطنة بوجود عيسى سانتو في الطرف الأيمن، وفي قلبي الدفاع يتواجد أكثر من لاعب ستكون المفاضلة بينهم موجودة، وهم الثلاثي عبدالله غانم وشاهين عبدالرحمن ومحمد جابر، كما يجيد سانتو اللعب كذلك في قلب الدفاع، وفي الطرف الأيسر يتواجد الحسن صالح.

ومع وجود الأوزبكي شوكوروف، من المفترض أن يتم علاج الثغرة الواضحة، وسيكون هناك دور هجومي أكثر إيجابية من البرازيلي فاندر فييرا ومعه مواطنه الآخر الجديد لولينهو وتمويل مهاجم الفريق الصريح البرازيلي ويلتون والذي قدم مباراة أخيرة جيدة ضد فريق الوصل التي انتهت لصالح «الملك» 4/‏ 3.

وخلال تدريبات الفريق، ظهرت حالة الحماس لدى الثنائي الجديد، وكانت آخر مباراة خاضها الأوزبكي شوكوروف مع ناديه السابق بونيودكور يوم الرابع من الشهر الجاري أمام فريق لوكوموتيف طشقند، وانتهت بخسارة بونيودكور بهدف في بطولة كأس أوزبكستان، وبالتالي فإن اللاعب سيكون جاهزاً بنسبة كبيرة لخوض المباريات، ولكن الجهاز الفني للملك سيضع برنامجاً تدريبياً سريعاً للاعب في الفترة الحالية.

أما اللاعب البرازيلي لولينهو فقد كانت آخر مباراة خاضها مع فريقه السابق الكوري الجنوبي بوهانج ستيليرز قبل انتقاله للشارقة في الرابع من الشهر الماضي وهي فترة راحة طويلة نسبياً، وبالتالي سيتم وضع برنامج تأهيلي مناسب قبل الدخول في أي مباريات قوية.