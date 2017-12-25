مطر «رحالة الطائرة» يعود إلى صفوف حتا

أسامة أحمد (دبي)

تعاقد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي حتا مع عبدالله مطر «44 سنة» ليعود إليه مجدداً، والذي لعب لـ 6 أندية هي النصر والأهلي وعجمان وبني ياس والعين وحتا، وكانت بدايته عبر بوابة النصر في موسم 86 في المراحل السنية، ليتم تصعيده للفريق الأول موسم 1998 - 1999، لينتقل إلى الأهلي الذي لعب معه لموسمين ثم 14 موسماً متتالياً في عجمان لينضم إلى بني ياس في موسم 2013 - 2014، وفي العام نفسه تمت إعارته إلى العين، بينما لعب في حتا لمدة موسمين بداية من عام 2014 حتى الموسم الماضي، ليتعاقد معه حتا مجدداً.

وأكد مطر «31 سنة صالات» قدرته على العطاء، مشيراً إلى أنه جاهز لخوض التحدي مع فريقه حتا في الدوري، وبقية المسابقات لتعزيز مسيرته في اللعبة، وبالتالي تحقيق النجاح المنشود.

وقال: شاهدت وأنا لاعب في الأشبال اللاعبين الكبار جعفر الفردان، نجيب بلال، خالد إسماعيل، أحمد هاشم خوري، عبد الله رجب، عبد الله الجابري، العتيبة، عبيد سعيد، أبوبكر الجسمي، وهذا هو سر نجاح جيلي لأننا استفدنا من مدرسة الجيل الذهبي في اللعب ومن المدربين الكبار الذين تعاقبوا على تدريب الأندية والمنتخبات المختلفة.

ووصف مطر بداية الدوري بالساخنة مما كان له المردود الإيجابي على المستوى الفني، خصوصاً أن الجولات المقبلة ستشهد تنافساً قوياً من أجل التواجد مع الأربعة الكبار في «البلاي أوف».

وأشار إلى أن ملامح الأربعة الكبار المتأهلة إلى «البلاي أوف» ستحدد في الدور الثاني بعد أن ظهرت الفرق بمستويات متقاربة في بداية الدور الأول، مشيراً إلى أن «البلاي أوف» سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام.

وقال: اتساع دائرة المنافسة في البطولات الماضية يصب في مصلحة اللعبة، خصوصاً أن الدوري القوي يفرز منتخبات قوية قادرة على رسم صورة طيبة عن هذه المنتخبات في المشاركات الخارجية، ونتطلع أن تحقق ما يصبو كل منتسب للطائرة.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الأحداث الرياضية برئاسة الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام للاتحاد، انطلاق الدور الثاني لدوري الدرجة الممتازة يوم 12 يناير المقبل بـ 4 مباريات، حيث يلتقي شباب الأهلي- دبي مع حتا، وبني ياس مع العين والنصر والجزيرة وعجمان والوصل، على أن تقام مباريات الأسبوع الثاني من الدور الثاني يوم 19 من الشهر نفسه، حيث يلتقي عجمان مع شباب الأهلي- دبي والوصل مع النصر والجزيرة مع بني ياس والعين وحتا.